FETE DE LA NATURE ARGELES-SUR-MER Parc de Valmy, 21 mai 2022, Argelès-sur-Mer. FETE DE LA NATURE ARGELES-SUR-MER

Parc de Valmy, le samedi 21 mai à 14:00

Vous êtes curieux de nature et vous voulez apprendre à identifier une espèce ? ou transmettre vos observations ? Une séance de présentation des outils d’inventaires, des sites faune LR et l’application “naturalist” sera proposé au parc de Valmy.

Sur inscription a l’office de tourisme

