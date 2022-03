FETE DE LA NATURE ARGELES-SUR-MER Marenda Argelès-sur-Mer Catégories d’évènement: Argelès-sur-Mer

En partant du site Natura 2000 “la Marenda” puis en traversant la réserve naturelle nationale du mas Larrieu, votre guide vous accompagnera à travers dunes, zones humides et prairies. Vous apprécierez les paysages typiques du littoral roussillonnais tout en observant la flore et la faune locale de ces sites naturels préservés.

inscription obligatoire a l’office de tourisme

Découverte de la biodiversité du littoral Marenda argeles sur mer Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales

