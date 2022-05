Fête de la nature Aix-en-Provence, 21 mai 2022, Aix-en-Provence.

Fête de la nature Parc Christine Bernard, avenue de l’Arc de Meyran Av. de l’Arc de Meyran Aix-en-Provence

2022-05-21 – 2022-05-22 Parc Christine Bernard, avenue de l’Arc de Meyran Av. de l’Arc de Meyran

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Le Muséum d’Histoire Naturelle vous propose chaque année de découvrir la biodiversité à travers cette manifestation. Pilotant un Atlas de la Biodiversité Communale qui consiste à faire des inventaires sur notre commune afin de mieux connaître la biodiversité urbaine, le Muséum a décidé cette année d’inaugurer une nouvelle formule avec des balades urbaines.



Ces balades se dérouleront dans deux parcs de la ville, et une balade numérique sera proposée sur le parcours du Parc Naturel Urbain. Le parc Christine Bernard qui jouxte les rives de l’Arc et le parc Saint-Mitre accueilleront le public sur différentes thématiques : découverte des papillons, des araignées, apprendre à reconnaître les lichens, quelles plantes trouve-t-on sur les bords de l’Arc ? et bien d’autres découvertes…… comme une balade qui vous permettra de remonter le temps en confrontant le paysage actuel avec les données archéologiques et historiques, ou encore une balade nocturne pour partir à la rencontre des animaux nocturnes comme les chauves-souris !



La balade numérique du Parc Naturel Urbain vous permettra de mieux connaître ce parcours tant d’un point de vue de son patrimoine naturel que son patrimoine bâti ! C’est à travers divers jeux, question et énigmes que vous pourrez explorer ce parcours urbain qui n’aura plus de secret pour vous.

Le Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-provence organise la Fête de la Nature avec des balades urbaines.

contact_museum@mairie-aixenprovence.fr +33 4 88 71 81 81 https://www.aixenprovence.fr/

dernière mise à jour : 2022-04-08 par