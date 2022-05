Fête de la nature > A Vél’Eau ! sur la Vire Tessy-Bocage, 18 mai 2022, Tessy-Bocage.

2022-05-18 – 2022-05-18

L’Association Nationale pour la Protection des Eaux et Rivières, créée en 1958 et reconnue d’utilité publique, participe à la 16e édition de la Fête de la nature qui aura lieu du mercredi 18 au dimanche 22 mai 2022 ! Ainsi, nous avons décidé de mettre en place un projet qui nous est propre : A Vél’Eau ! sur la Vire. C’est donc à vélo, que nos bénévoles parcourront le chemin de halage entre différentes communes afin de rencontrer le grand public et ainsi leur faire découvrir par exemple, le petit cycle de l’eau, le temps de dégradations des déchets, ou encore la biodiversité présente dans nos rivières. Et tout cela par des activités et des jeux ludiques, pour apprendre tout en s’amusant ! nVous pourrez retrouver l’ANPER-TOS : n- le 18 mai entre Tessy-sur-Vire et La Chapelle-sur-Vire, n- le 19 mai entre La Chapelle-sur-Vire et Condé-sur-Vire, n- le 20 mai, à Condé-sur-Vire, n- le 21 mai à Sainte-Suzanne-sur-Vire. Site web : https://anper-tos.fr. nFacebook : ANPER Nationale Instagram : anper_tos. nPour nous soutenir sans dépenser un centime sur LILO : https://www.lilo.org/association-nationale-pour-la-protection-de-eaux-et-rivieres/

+33 6 48 31 31 20 https://fetedelanature.com/

