2022-05-21 – 2022-05-21

Sainte-Suzanne-sur-Vire Manche

L’Association Nationale pour la Protection des Eaux et Rivières, créée en 1958 et reconnue d’utilité publique, participe à la 16e édition de la Fête de la nature qui aura lieu du mercredi 18 au dimanche 22 mai 2022 ! Ainsi, nous avons décidé de mettre en place un projet qui nous est propre : A Vél’Eau ! sur la Vire. C’est donc à vélo, que nos bénévoles parcourront le chemin de halage entre différentes communes afin de rencontrer le grand public et ainsi leur faire découvrir par exemple, le petit cycle de l’eau, le temps de dégradations des déchets, ou encore la biodiversité présente dans nos rivières. Et tout cela par des activités et des jeux ludiques, pour apprendre tout en s’amusant ! nVous pourrez retrouver l’ANPER-TOS : – le 18 mai entre Tessy-sur-Vire et La Chapelle-sur-Vire, n- le 19 mai entre La Chapelle-sur-Vire et Condé-sur-Vire, n- le 20 mai, à Condé-sur-Vire, n- le 21 mai à Sainte-Suzanne-sur-Vire. Parcours Explorama autour de la Vire > Notre association proposera aux personnes se baladant au niveau de Sainte-Suzanne-sur-Vire, un petit jeu interactif autour de la rivière, de ses habitants et usagers. Pour participer, rien de plus simple. Il vous suffit de scanner le QR code intitulé C’est parti ! que vous trouverez sur des panneaux installés à différents endroits de la commune. nObservez et c’est gagné ! Il vous faudra prendre en photo certaines plantes, être attentif à certains éléments près de l’eau… Vous compléterez ainsi un petit parcours de 30 min grand maximum autour de la Vire et de ses trésors. nUne surprise de taille… Nous attendrons tous ceux qui ont réussi à compléter le parcours Explorama à notre stand près de l’église afin de leur offrir une jolie surprise. Site web : https://anper-tos.fr. nFacebook : ANPER Nationale Instagram : anper_tos. nPour nous soutenir sans dépenser un centime sur LILO : https://www.lilo.org/association-nationale-pour-la-protection-de-eaux-et-rivieres/

