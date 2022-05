Fête de la nature > A Vél’Eau ! sur la Vire Condé-sur-Vire Condé-sur-Vire Catégories d’évènement: Condé-sur-Vire

Manche

Fête de la nature > A Vél’Eau ! sur la Vire Condé-sur-Vire, 19 mai 2022, Condé-sur-Vire. Fête de la nature > A Vél’Eau ! sur la Vire Condé-sur-Vire

2022-05-19 – 2022-05-19

Condé-sur-Vire Manche L’Association Nationale pour la Protection des Eaux et Rivières, créée en 1958 et reconnue d’utilité publique, participe à la 16e édition de la Fête de la nature qui aura lieu du mercredi 18 au dimanche 22 mai 2022 ! Ainsi, nous avons décidé de… Condé-sur-Vire

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Condé-sur-Vire, Manche Autres Lieu Condé-sur-Vire Adresse Ville Condé-sur-Vire lieuville Condé-sur-Vire Departement Manche

Condé-sur-Vire Condé-sur-Vire Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/conde-sur-vire/

Fête de la nature > A Vél’Eau ! sur la Vire Condé-sur-Vire 2022-05-19 was last modified: by Fête de la nature > A Vél’Eau ! sur la Vire Condé-sur-Vire Condé-sur-Vire 19 mai 2022 Condé-sur-Vire manche

Condé-sur-Vire Manche