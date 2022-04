Fête de la nature à Martigues Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Fête de la nature à Martigues Martigues, 18 mai 2022, Martigues.

2022-05-18 – 2022-05-18

Martigues Bouches-du-Rhône Cinq jours de fêtes dont les manifestations sont gratuites. Une initiative pour permettre à tous de vivre des moments uniques en lien avec la nature.



Des manifestations originales, insolites, créatives. A Martigues, vous serez conquis par un programme riche et varié :



– Mercredi 18 mai : découverte du rucher pédagogique à la ferme pédagogique du Grand Parc de Figuerolles.

– Jeudi 19 mai : Visite du pigeonnier sur le parking du Champ à Mathieu (Ferrières). La fête de la nature est un évènement national qui se déroule tous les ans au mois de mai. Cette année, la ville de Martigues propose plusieurs visites et ateliers sous le signe de la découverte. biodiversite@ville-martigues.fr +33 4 42 49 03 00 Cinq jours de fêtes dont les manifestations sont gratuites. Une initiative pour permettre à tous de vivre des moments uniques en lien avec la nature.



