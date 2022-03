Fête de la nature à l’éco-domaine de Bouquetot Saint-Pierre-Azif Saint-Pierre-Azif Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Pierre-Azif

Fête de la nature à l’éco-domaine de Bouquetot Saint-Pierre-Azif, 21 mai 2022, Saint-Pierre-Azif. Fête de la nature à l’éco-domaine de Bouquetot Eco-domaine de Bouquetot Chemin des Broches Saint-Pierre-Azif

2022-05-21 14:00:00 – 2022-05-21 18:00:00 Eco-domaine de Bouquetot Chemin des Broches

Saint-Pierre-Azif Calvados Saint-Pierre-Azif L’éco-domaine de Bouquetot fête la nature dans le cadre de la journée internationale de la biodiversité.

Au programme de cet après-midi festif, des animations et des ateliers en lien avec la préservation de l’environnement.

Programme complet à venir. L’éco-domaine de Bouquetot fête la nature dans le cadre de la journée internationale de la biodiversité.

Au programme de cet après-midi festif, des animations et des ateliers en lien avec la préservation de l’environnement.

Programme complet à venir. bouquetot-anim@ecopya.org +33 7 55 66 48 20 https://ecopya.org/ L’éco-domaine de Bouquetot fête la nature dans le cadre de la journée internationale de la biodiversité.

Au programme de cet après-midi festif, des animations et des ateliers en lien avec la préservation de l’environnement.

Programme complet à venir. Eco-domaine de Bouquetot Chemin des Broches Saint-Pierre-Azif

dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Saint-Pierre-Azif Autres Lieu Saint-Pierre-Azif Adresse Eco-domaine de Bouquetot Chemin des Broches Ville Saint-Pierre-Azif lieuville Eco-domaine de Bouquetot Chemin des Broches Saint-Pierre-Azif Departement Calvados

Saint-Pierre-Azif Saint-Pierre-Azif Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pierre-azif/

Fête de la nature à l’éco-domaine de Bouquetot Saint-Pierre-Azif 2022-05-21 was last modified: by Fête de la nature à l’éco-domaine de Bouquetot Saint-Pierre-Azif Saint-Pierre-Azif 21 mai 2022 Calvados Saint-Pierre-Azif

Saint-Pierre-Azif Calvados