Fête de la Nature à Lalbenque 2022 Lalbenque, 21 mai 2022, Lalbenque.

Fête de la Nature à Lalbenque 2022 Lalbenque

2022-05-21 09:30:00 – 2022-05-21 20:00:00

Lalbenque Lot Lalbenque

Samedi 21 mai:

RESSOURCERIE EPHEMERE

9H30-17h30: Place de l’église

Troc de plantes. Apportez vos plantes, boutures, graines ou bulbes ! Ressourcerie éphémère animée par le tiers-lieu de Lalbenque. Troc, brocante, friperie, ateliers de bidouille, de réparation, couture. Apportez des objets, vêtements, déco, petit électroménager à troquer ! Contact : 06 34 48 56 37

Fresque participative de la renaissance Écologique

LES BALADES DANS LE BOURG

10h-12h:Marche botanique dans le village avec Odette Pradines

14h-16h: A la découverte des oiseaux du Bourg – Animé par la LPO

HALLE DE LA MAIRIE:

9H-12h: Rucher pédagogique

Expo autour des abeilles animée par des apiculteurs du hameau de Laval

En quête des arbres “remarquables” de mon village – Recensement et création d’un groupe projet

18h-20h:Film débat “Madagascar, expédition en terre Makay”. Animé par Gaëtan Deltour, coordinateur, scientifique, Naturévolution

AUTOUR DES LACS

10h-12h et 14h-16h: Initiation à la pêche pour les enfants. Lac de Marcenac. Inscription au 06.49.01.59.64 – Club de Pêche

12h15: Inauguration de la cabane de la biodiversité. Lac de Bournel, projet lauréat du Budget Participatif 2021

LES EXPOSITIONS

Du 13 au 23 mai “Vieux arbres et biodiversité”. Médiathèque de Lalbenque, rez-de-chaussée

Du 19 au 21 mai / 9H30-17h30: Exposition sur les abeilles, animée par des apiculteurs du hameau de Laval Halle de la Mairie

Expo photo sur la nature – Organisée par Lalbenque Image Salle Miramon

Dimanche 22 mai

14h30: Chantier participatif

Nettoyage doux du chemin de de la chapelle de Balach, organisé par Les Amis de Lalbenque. Ouvert à tous

CONTACT

Organisé par la Mairie. Pour plus d’info : Mail : mairie.lalbenque@wanadoo.fr Tél : 06 77 16 62 44

www.lalbenque.fr

Les partenaires : Un Tiers-lieu à Lalbenque, Lac’réactivité, Lalbenque Image, Les Amis de Lalbenque, LPO46, Syded, Club de Pêche, Naturevolution, Médiathèque, Communauté de communes Lalbenque Limogne, L’Outil en main, Les Foyers Ruraux du Lot. See less

La mairie de Lalbenque organise cette nouvelle édition de la Fête de la nature, une journée écocitoyenne qui proposera différentes animations et activités aux quatre coins de la commune.

Organisé par la mairie de Lalbenque.

Pour plus d’informations : 06 77 16 62 44 ou par mail : mairie.lalbenque@wanadoo.fr

mairie.lalbenque@wanadoo.fr +33 6 77 16 62 44

Samedi 21 mai:

RESSOURCERIE EPHEMERE

9H30-17h30: Place de l’église

Troc de plantes. Apportez vos plantes, boutures, graines ou bulbes ! Ressourcerie éphémère animée par le tiers-lieu de Lalbenque. Troc, brocante, friperie, ateliers de bidouille, de réparation, couture. Apportez des objets, vêtements, déco, petit électroménager à troquer ! Contact : 06 34 48 56 37

Fresque participative de la renaissance Écologique

LES BALADES DANS LE BOURG

10h-12h:Marche botanique dans le village avec Odette Pradines

14h-16h: A la découverte des oiseaux du Bourg – Animé par la LPO

HALLE DE LA MAIRIE:

9H-12h: Rucher pédagogique

Expo autour des abeilles animée par des apiculteurs du hameau de Laval

En quête des arbres “remarquables” de mon village – Recensement et création d’un groupe projet

18h-20h:Film débat “Madagascar, expédition en terre Makay”. Animé par Gaëtan Deltour, coordinateur, scientifique, Naturévolution

AUTOUR DES LACS

10h-12h et 14h-16h: Initiation à la pêche pour les enfants. Lac de Marcenac. Inscription au 06.49.01.59.64 – Club de Pêche

12h15: Inauguration de la cabane de la biodiversité. Lac de Bournel, projet lauréat du Budget Participatif 2021

LES EXPOSITIONS

Du 13 au 23 mai “Vieux arbres et biodiversité”. Médiathèque de Lalbenque, rez-de-chaussée

Du 19 au 21 mai / 9H30-17h30: Exposition sur les abeilles, animée par des apiculteurs du hameau de Laval Halle de la Mairie

Expo photo sur la nature – Organisée par Lalbenque Image Salle Miramon

Dimanche 22 mai

14h30: Chantier participatif

Nettoyage doux du chemin de de la chapelle de Balach, organisé par Les Amis de Lalbenque. Ouvert à tous

CONTACT

Organisé par la Mairie. Pour plus d’info : Mail : mairie.lalbenque@wanadoo.fr Tél : 06 77 16 62 44

www.lalbenque.fr

Les partenaires : Un Tiers-lieu à Lalbenque, Lac’réactivité, Lalbenque Image, Les Amis de Lalbenque, LPO46, Syded, Club de Pêche, Naturevolution, Médiathèque, Communauté de communes Lalbenque Limogne, L’Outil en main, Les Foyers Ruraux du Lot. See less

Mairie de Lalbenque

Lalbenque

dernière mise à jour : 2022-05-11 par