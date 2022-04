Fête de la nature à la vacherie de Blanquefort La vacherie,Blanquefort Blanquefort Catégories d’évènement: Blanquefort

Gironde

Fête de la nature à la vacherie de Blanquefort La vacherie,Blanquefort, 7 mai 2022, Blanquefort. Fête de la nature à la vacherie de Blanquefort

du samedi 7 mai au dimanche 8 mai à La vacherie, Blanquefort

L’association Cistude Nature propose de vous faire découvrir les différentes espèces d’amphibiens présents chez nous et les enjeux de préservation qui y sont liés, en s’appuyant sur les outils de la mallette pédagogique créée à l’occasion du LIFE CROAA. Le LIFE CROAA est un programme de finacement de la commission européènne.

Entrée libre

Venez partager un moment nature dans le cadre de la fête de la nature à Blanquefort La vacherie,Blanquefort parc de Majolan blanquefort Blanquefort Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T14:00:00 2022-05-07T18:00:00;2022-05-08T14:00:00 2022-05-08T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Blanquefort, Gironde Autres Lieu La vacherie,Blanquefort Adresse parc de Majolan blanquefort Ville Blanquefort lieuville La vacherie,Blanquefort Blanquefort Departement Gironde

La vacherie,Blanquefort Blanquefort Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blanquefort/

Fête de la nature à la vacherie de Blanquefort La vacherie,Blanquefort 2022-05-07 was last modified: by Fête de la nature à la vacherie de Blanquefort La vacherie,Blanquefort La vacherie,Blanquefort 7 mai 2022 Blanquefort Blanquefort Blanquefort La Vacherie

Blanquefort Gironde