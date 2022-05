Fête de la Nature à la Réserve Naturelle de la Mazière Villeton Villeton Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Villeton

Fête de la Nature à la Réserve Naturelle de la Mazière Villeton, 20 mai 2022, Villeton. Fête de la Nature à la Réserve Naturelle de la Mazière Réserve Naturelle de l’étang de Mazière Chemin du Barrat Villeton

2022-05-20 09:30:00 – 2022-05-20 12:00:00 Réserve Naturelle de l’étang de Mazière Chemin du Barrat

Villeton Lot-et-Garonne Villeton EUR Réservé aux personnes à mobilité réduite – Visite de la Réserve Naturelle de l’étang de la Mazière.

– De 9h30 à 12h. Visite adaptée pour l’observation des oiseaux dans le nouvel observatoire, accompagnée d’un agent.

– Sur réservation. Fête de la Nature à la Réserve Naturelle de la Mazière.

