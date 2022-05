Fête de la Nature à la Réserve Naturelle de la Mazière

2022-05-22

De 9h à 12h, RDV Maison de la Réserve à Villeton.

– Accompagnés d’un agent de la Réserve Naturelle, découvrez le suivi scientifique particulier à cette tortue d’eau douce et tentez de l’observer dans son milieu.

