Fête de la Nature à la Réserve Naturelle de la Mazière, 19 mai 2022, .

Fête de la Nature à la Réserve Naturelle de la Mazière

2022-05-19 – 2022-05-19

EUR Le matin – Initiation aux chants d’oiseaux.

– De 7h30 à 11h à la Maison de la Réserve.

– Découvrez les passereaux de la Réserve Naturelle de l’Étang de la Mazière et apprenez à identifier les principaux oiseaux chanteurs au printemps.

L’après-midi – Libellules et Demoiselles.

– De 14h à 16h à la Maison de la Réserve à Villeton.

– Les différentes espèces de libellules n’auront plus de secrets pour vous !

– Balade naturaliste accompagnée d’un agent de la Réserve. Prévoir des bottes!

– Sur réservation.

dernière mise à jour : 2022-05-06 par