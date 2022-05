Fête de la Nature : A la découverte de la Corniche basque Urrugne, 21 mai 2022, Urrugne.

Fête de la Nature : A la découverte de la Corniche basque Urrugne

2022-05-21 – 2022-05-21

Urrugne Pyrénées-Atlantiques Urrugne

A l'occasion de la Fête de la nature, suivez un chargé de mission du CPIE Littoral pour une découverte de la corniche basque, espace naturel sensible et protégé. nEntre le bourg d'Urrugne et ses hautes falaises, la Corniche basque offre une grande diversité d'ambiances, de milieux qui incitent à prendre son temps pour, avec l'aide de notre animateur nature, en découvrir l'intimité au long paysages saisissants entretenus par ceux qui y habitent et y travaillent… nInscription obligatoire.

+33 5 59 74 16 18

Pascale T

Urrugne

