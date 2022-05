FÊTE DE LA NATURE À CEYRAS Ceyras Ceyras Catégories d’évènement: Ceyras

Hérault

FÊTE DE LA NATURE À CEYRAS Ceyras, 20 mai 2022, Ceyras.

2022-05-20 – 2022-05-22

Visites et animations gratuites au jardin de l'association Fleurs de cailloux, pour la fête de la nature ! Chasse aux trésors, fabrication d'abris, petit-déjeuner sur l'herbe, buvette.. Tout sera réuni pour passer un excellent moment ! +33 6 30 76 90 48

