FÊTE DE LA NATURE 2024 SPECTACLE LES Z’ABEILLES AVEC LA COMPAGNIE VIRGULE Colombiers, mercredi 22 mai 2024.

Une ruche, une reine, des abeilles… un apiculteur… Plus rien ne tourne rond, les z’abeilles ont le bourdon ! Roger Pain de Mie, Apiculteur loufoque et personnage burlesque, illustre et raconte la vie de l’abeille, son rôle, sa place dans la biodiversité, les dangers qu’elle rencontre et son importance pour l’homme.

Dans un décor d’objets de récupération, ce spectacle interactif agrémenté de chansons et d’instruments insolites apporte une réflexion sur la préservation de notre environnement et plus spécifiquement des abeilles. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-22

fin : 2024-05-22

Colombiers 34440 Hérault Occitanie tourisme@ladomitienne.com

