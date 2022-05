Fête de la Nature 2022 Station biologique de Paimpont, 18 mai 2022, Paimpont.

La Station Biologique organise une Fête de la Nature à laquelle des partenaires de qualité proposent des rendez-vous ! 18 MAI Nuit de la Chauve-souris Conférence-sortie proposée par Eric Petit, Directeur de recherche INRAE. 20h-22h30 A Paimpont Au cours de cette soirée, venez découvrir l’univers fascinant des chauves-souris. 20 MAI Entre bois et landes Sortie proposée par Pierre Brossier, chargé de mission Natura 2000. 14h-16h A Néant-sur-Yvel Dans un site Natura 2000, vous pourrez observer la faune, la flore et comprendre la manière de concilier conservation des milieux naturels et espèces avec l’exploitation des ressources naturelles. 21 MAI Minute papillon ! Atelier de sciences participatives proposée par la Station Biologique de Paimpont 10h-12h A Paimpont Venez observer, identifier et découvrir les papillons de nos jardins. 22 MAI Biodiversité dans mon jardin Portes ouvertes proposée par Le Club Nature Les Tétards. Visite à 10h / Visite à 14h / Visite à 16h. A Plelan-le-Grand Venez découvrir ce qu’est le label “refuge LPO”. Partagez une expérience, des astuces et des conseils pour améliorer vos pratiques et aménager votre jardin. 22 MAI Inventoriez la biodiversité Sortie proposée par Annegret Nicolai, chercheuse au Living Lab Clef 14h A Treffendel Observez la biodiversité aquatique et terrestre, petit ou grand, à patte ou avec des ailes ! Animations sur réservation à [[mediation-sbp@univ-rennes1.fr](mailto:mediation-sbp@univ-rennes1.fr)](mailto:mediation-sbp@univ-rennes1.fr) ou par téléphne 06 43 45 44 51

Gratuit. Sur inscription.

La Station Biologique de Paimpont organise une fête de la Nature en Brocéliande du 18 au 22 mai 2022. Plusieurs rendez-vous au programme !

