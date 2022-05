Fête de la nature 2022. 22 mai. Le Teich Le Teich Catégories d’évènement: Gironde

Le Teich

Fête de la nature 2022. 22 mai. Le Teich, 22 mai 2022, Le Teich. Fête de la nature 2022. 22 mai. Rue du port Réserve Ornithologique du TEICH Le Teich

2022-05-22 – 2022-05-22 Rue du port Réserve Ornithologique du TEICH

Le Teich Gironde EUR 10 10 Atelier “Initiation au dessin naturaliste”, par Benoit Lujan Benoit, artiste animalier, transmet sa passion lors d’ateliers d’initiation accessibles à tous. Venez découvrir les bases du dessin naturaliste et vous exercer grâce aux conseils de Benoit. Une initiation pour tous les niveaux !

Public: 8 personnes (à partir de 10 ans, accompagné d’un adulte)

Tarif : 10€/personne, à régler directement à l’artiste, chaque participant repart avec sa production

Informations complémentaires : Matériel fourni

Inscription obligatoire, uniquement au 05 24 73 37 33 Atelier “Initiation au dessin naturaliste”, par Benoit Lujan Benoit, artiste animalier, transmet sa passion lors d’ateliers d’initiation accessibles à tous. Venez découvrir les bases du dessin naturaliste et vous exercer grâce aux conseils de Benoit. Une initiation pour tous les niveaux !

Public: 8 personnes (à partir de 10 ans, accompagné d’un adulte)

Tarif : 10€/personne, à régler directement à l’artiste, chaque participant repart avec sa production

Informations complémentaires : Matériel fourni

Inscription obligatoire, uniquement au 05 24 73 37 33 Atelier “Initiation au dessin naturaliste”, par Benoit Lujan Benoit, artiste animalier, transmet sa passion lors d’ateliers d’initiation accessibles à tous. Venez découvrir les bases du dessin naturaliste et vous exercer grâce aux conseils de Benoit. Une initiation pour tous les niveaux !

Public: 8 personnes (à partir de 10 ans, accompagné d’un adulte)

Tarif : 10€/personne, à régler directement à l’artiste, chaque participant repart avec sa production

Informations complémentaires : Matériel fourni

Inscription obligatoire, uniquement au 05 24 73 37 33 reserve ornithologique

Rue du port Réserve Ornithologique du TEICH Le Teich

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Le Teich Autres Lieu Le Teich Adresse Rue du port Réserve Ornithologique du TEICH Ville Le Teich lieuville Rue du port Réserve Ornithologique du TEICH Le Teich Departement Gironde

Le Teich Le Teich Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-teich/

Fête de la nature 2022. 22 mai. Le Teich 2022-05-22 was last modified: by Fête de la nature 2022. 22 mai. Le Teich Le Teich 22 mai 2022 Gironde Le Teich

Le Teich Gironde