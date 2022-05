Fête de la nature 2022. 21 mai. Le Teich Le Teich Catégories d’évènement: Gironde

Le Teich

Fête de la nature 2022. 21 mai. Le Teich, 21 mai 2022, Le Teich. Fête de la nature 2022. 21 mai. Rue du Port Réserve Ornithologique du Teich Le Teich

2022-05-21 – 2022-05-21 Rue du Port Réserve Ornithologique du Teich

Le Teich Gironde EUR 10 10 Atelier “Initiation à la linogravure”, par Muriel Bourgeois

Un travail artisanal 100% fait main, des créations originales, une inspiration authentique issue d’observations de sujets en pleine nature…tels sont les engagements de Muriel, linograveuse naturaliste basée en Gironde. L’initiation à la linogravure est l’occasion d’apprendre à se servir des outils de gravure et de réaliser son propre tampon sur le thème de la nature. Vous pourrez dessiner votre propre oiseau ou choisir parmi l’un des modèles proposés par Muriel.

Public: 10 personnes (à partir de 8 ans accompagné d’un adulte)

Tarif : 10€/personne, à régler directement à l’artiste, chaque participant repart avec sa production

Informations complémentaires : Matériel fourni

Inscription obligatoire, uniquement au 05 24 73 37 33 Atelier “Initiation à la linogravure”, par Muriel Bourgeois

Rue du Port Réserve Ornithologique du Teich Le Teich

