Fête de la nature 2022. 18 et 21 mai.

2022-05-18 – 2022-05-18 EUR Jeu de piste-découverte “Au cœur de la Réserve Ornithologique” Notre guide vous accueille et vous remet un mini-livret de questions ainsi qu’une paire de jumelles et un plan en version papier modifié vous indiquant le parcours à effectuer. Pendant environ 2h30, c’est à vous de jouer! Vous devrez rechercher les réponses aux questions à la fois par l’observation des espèces mais également sur les panneaux de la Réserve. Puis, un temps de trente minutes à quarante minutes est organisé avec la guide pour mettre les réponses en commun et échanger sur les observations faites. Durant toute l’animation, l’animatrice circulera sur toute la zone du jeu de piste afin de vous accompagner dans le jeu. Public: 5 binômes 1 parent – 1 enfant à partir de 7 ans soit 10 personnes au total

Durée : 3h

Inscription obligatoire, uniquement au 05 24 73 37 33 dernière mise à jour : 2022-05-17 par

