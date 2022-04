FETE DE LA NATURE

FETE DE LA NATURE, 21 mai 2022

2022-05-21 11:00:00 11:00:00 – 2022-05-22 19:00:00 19:00:00 Différents ateliers de sensibilisation à la nature: balade commentée, observation, création d’un hôtel à insecte… autant d’animations gratuites pour vous sensibiliser à notre bel espace naturel ! Le programme de votre samedi : de 11h00 à 19h00

– participez aux ateliers oiseaux du littoral, animés par la LPO

– découvrez l’expo photo : “La nature reprend ses droits”

– Didier vous fera découvrir le monde merveilleux des abeilles

– Natura-lien vous propose un atelier bombes à graines

– La faune marine n’aura plus de secret pour vous grâce àl’AREpb de 13h30-15h00 puis de 17h00-18h30,

– venez profiter des connaissances de Julie, observer la richesse de la nature avec elle.

Réservation obligatoire Le programme de votre dimanche : de 11h00 à 19h00,

– découvrez l’expo photo : “La nature reprend ses droits”

– Didier vous fera découvrir le monde merveilleux des abeilles

– Natura-lien vous propose un atelier bombes à graines

– La faune marine n’aura plus de secret pour vous grâce àl’AREpb de 13h30-15h00 puis de 17h00-18h30,

– venez profiter des connaissances de Julie, observer la richesse de la nature avec elle.

Réservation obligatoire – de 14h-16h00,

