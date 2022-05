Fête de la nature

Fête de la nature, 22 mai 2022, . Fête de la nature

2022-05-22 – 2022-05-22 Fête de la nature : Conférence botanique et expo sur les libellules à 10h30, possibilité de repas, atelier Landart Jardine pour les enfants à 14h, balade animée autour de la zone humide, balades en canoë, atelier teinture végétale, atelier quizz, atelier découverte des insectes pollinisateurs, visite du moulin à 14h, balade en gabare à 15h – Moulin du Duellas – 06 84 17 64 63 / 05 53 82 58 25 Fête de la nature : Conférence botanique et expo sur les libellules à 10h30, possibilité de repas, atelier Landart Jardine pour les enfants à 14h, balade animée autour de la zone humide, balades en canoë, atelier teinture végétale, atelier quizz, atelier découverte des insectes pollinisateurs, visite du moulin à 14h, balade en gabare à 15h – Moulin du Duellas – 06 84 17 64 63 / 05 53 82 58 25 Fête de la nature : Conférence botanique et expo sur les libellules à 10h30, possibilité de repas, atelier Landart Jardine pour les enfants à 14h, balade animée autour de la zone humide, balades en canoë, atelier teinture végétale, atelier quizz, atelier découverte des insectes pollinisateurs, visite du moulin à 14h, balade en gabare à 15h – Moulin du Duellas – 06 84 17 64 63 / 05 53 82 58 25 Fête nature dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville