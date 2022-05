FETE DE LA NATURE

FETE DE LA NATURE, 22 mai 2022, . FETE DE LA NATURE

2022-05-22 – 2022-05-22 Dans le cadre de la Fête de la Nature, de nombreuses animations vous sont proposées.

Dans le cadre de la Fête de la Nature, de nombreuses animations vous sont proposées.

Atelier "Miels". Dégustation et blind-test sur les miels et présentation de recettes de cuisine médiévale à base de miel, assortie d'une discussion (quel miel pour quelles saveurs ?). Animé par "Apis-Sophia".

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

