2022-05-21 – 2022-05-21 Dans le cadre de la Fête de la Nature, de nombreuses animations vous sont proposées.

Atelier “A la découverte de l’abeille”.

Comment vivent les abeilles ? Comment vont-elles chercher leur nourriture ? Comment travaillent-elles avec l'apiculteur ? Pourquoi sont-elles menacées ? Découvrez la vie des ces merveilleuses demoiselles et leur incroyable organisation… animée par "Apis-Sophia".

Comment vivent les abeilles ? Comment vont-elles chercher leur nourriture ? Comment travaillent-elles avec l’apiculteur ? Pourquoi sont-elles menacées ? Découvrez la vie des ces merveilleuses demoiselles et leur incroyable organisation… animée par “Apis-Sophia”. dernière mise à jour : 2022-04-29 par

