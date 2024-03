Fête de la nature : 1ère semaine des paysagistes de Cosne/Loire Musée de la Loire – Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire, mercredi 22 mai 2024.

Fête de la nature : 1ère semaine des paysagistes de Cosne/Loire Le musée de la Loire s’inscrit cette année pleinement dans la Fête de la nature et propose plusieurs rendez-vous : expositions et 1ère semaine des paysagistes 22 mai – 2 juin Musée de la Loire – Cosne-Cours-sur-Loire Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-22T10:00:00+02:00 – 2024-05-22T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

• Paysages de la Loire et du Nohain

Du 22 mai au 2 juin 2024, aux horaires habituels du musée

Exposition au Musée de la Loire

Nombreux sont les artistes à avoir croqué le fleuve ou la rivière au cours des siècles. Anciens ou modernes, ils nous ont laissé des paysages peints dont le musée de la Loire vous propose de découvrir une sélection. Des anonymes bien entendu mais aussi Deslignères, Messemin, Rameau, Dardy, Cipra, Rex-Barrat, Montchougny… tous sont conviés à cette présentation exceptionnelle afin d’inspirer les artistes d’aujourd’hui et de lancer la première Semaine des paysagistes de Cosne-sur-Loire.

Gratuit

• 1ère Semaine des paysagistes de Cosne-sur-Loire

Du 22 au 26 mai 2024

Avis aux peintres, aquarellistes, dessinateurs, graveurs… ! Vous êtes un artiste amateur ou confirmé, vous êtes sensible à la nature, au paysage, vous avez la volonté de travailler en plein-air, d’après nature… le Musée de la Loire vous invite à participer à la première Semaine des paysagistes.

Concrètement, rendez-vous dès le mercredi 22 mai à partir de 10h au musée, vous pourrez vous inscrire et y découvrir la sélection de paysages exposée pour l’occasion. Inspiré par cette grande diversité de paysages d’eau, vous pourrez ensuite vous égayer sur les rives du Nohain ou de la Loire pour réaliser votre paysage jusqu’au dimanche 26 mai. Il sera ensuite exposé au Palais de Loire du mardi 28 mai au dimanche 2 juin.

Informations pratiques :

– Toutes techniques et supports acceptées (sauf photographie)

– Pas de contrainte de format

– Inscription obligatoire au musée de la Loire entre le mercredi 22 mai 10h et le samedi 25 mai 18h (votre support sera marqué)

– Œuvre originale inspirée uniquement d’un paysage cosnois (bord du Nohain ou de la Loire)

– Œuvre réalisée uniquement sur la période et impérativement encadrée ou équipée d’un système de suspension sur cimaise

Gratuit

• Œuvres réalisées dans le cadre de la semaine des paysagistes

Du 28 mai au 2 juin 2024, tous les jours, de 10h à 12h et de 14h à 18h :

Exposition, salle de conférence du Palais de Loire

Présentation des œuvres réalisées par les artistes de la Semaine des paysagistes

Tous les participants qui auront au préalable fait valider leur inscription au musée et réalisé une œuvre sur le motif à Cosne, sont invités à exposer au Palais de Loire. Un jury composé d’élus, de commerçants, de responsables associatifs, d’agents du Patrimoine et de la Culture… se réunira pour déterminer un 1er prix, tandis que le public sera amené à élire un prix du public en déposant un bulletin dans une urne.

Gratuit

Musée de la Loire – Cosne-Cours-sur-Loire Place de la Résistance 58200 Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386267102 https://www.museedelaloire.fr https://www.instagram.com/museedelaloire/ [{« type »: « email », « value »: « musee@mairiecosnesurloire.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 86 26 71 02 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.museedelaloire.fr/fete-de-la-science/ »}] Situé en Bourgogne, sur les bords de Loire, le musée présente deux collections distinctes : le témoignage de nombreuses activités humaines liées à l’un des plus grands fleuves d’Europe, ainsi qu’une collection de peintures modernes.

Ses collections sont présentées dans un cadre remarquable : l’ancien couvent des Augustins de la ville et son corps de garde attenant. Datant du XVIIe siècle, tous deux sont inscrits à l’inventaire des monuments historiques.

Le musée de la Loire bénéficie de l’appellation « Musée de France » du Ministère de la Culture.

Évoquée par des peintures de paysages du début du XXe siècle, des faïences et des objets du quotidien, la Loire est présentée sous son aspect ethnographique.

Après une rapide introduction sur le lien entre le fleuve et les hommes au cours de l’histoire, le visiteur se retrouve plongé au cœur des métiers d’autrefois.

Dans la première salle du musée, mariniers, lavandières, haleurs ou encore tireurs de sable sont évoqués à travers leurs outils du quotidien, des photographies, des peintures, et rappellent l’importance qu’avait la Loire dans les siècles passés.

De nombreuses faïences sont également exposées et illustrent l’importance de cette production dans les environs, ainsi que son lien avec la pêche et la navigation.

Les croyances et les dévotions ne sont pas en reste : saint Nicolas, patron des mariniers, ou Ver-Vert, célèbre perroquet de Nevers imaginé par le jésuite Gresset, ont leur place dans les vitrines de cette pièce.

La salle suivante expose de très belles maquettes des différents bateaux de Loire, visibles de l’extérieur grâce à un passage vitré : chaland, sapines et Inexplosible. La navigation fluviale est évoquée à travers les différentes embarcations, les marchandises transportées ou encore l’émergence des canaux le long de la Loire.

La collection de peintures modernes, issue du legs d’Emile Loiseau et enrichie grâce à des achats réguliers, réunit les œuvres de quelques grands noms de l’Ecole de Paris (1910–1925) dont Vlaminck, Dufy, Utrillo, Derain et Manguin.

Ce legs, composé d’œuvres issues de la peinture moderne, fut constitué par Emile Loiseau, amateur d’art éclairé. Il est composé d’une trentaine d’artistes, soit plus de soixante œuvres. La collection apporte également une lisibilité historique sur les années 1900 à 1920, sur la production d’artistes, exilés pour la plupart, attirés par la capitale des arts : Epstein, Krémègne, Soudeïkine ou encore Chagall.

Située au premier étage du musée et répartie sur 3 espaces, cette collection compte également les œuvres d’artistes comme Le Scouezec, La Villéon, Harpignies, Burkhalter, Utter et Zingg. Plein tarif : 3,50 € Tarif réduit : 2 € (plus de 65 ans, détenteurs de la carte « Famille nombreuse », groupe à partir de 10 personnes, adhérents d’une association cosnoise ou membres d’une association des musées de la Nièvre) Gratuit : le premier dimanche de chaque mois, moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, adhérents de l’association des Amis du musée, enseignants en activités pédagogiques, bénéficiaires de la CMU, détenteurs des cartes Pass Culture, Avantages Jeunes Bourgogne-Franche-Comté, CNAS, CMI.

Fête de la nature Musée de la Loire

Musée de la Loire