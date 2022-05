Fête de la musique Zone de loisirs de Malpas Montrabé Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Montrabé

Fête de la musique Zone de loisirs de Malpas, 21 juin 2022, Montrabé. Fête de la musique

Zone de loisirs de Malpas, le mardi 21 juin à 19:30

19h30 – 1ère partie : concert des « Dissipés » avec l’Ecole de Musique 20h30 : Grillades offertes par la municipalité et buvette de l’Ecole de Musique 21h – 2e partie : Concert du groupe HopÔpoP HopÔpoP ce sont les voix de Pascal, Eric et Virginie, accompagnés à la basse et à la guitare. Le concert est un mélange de styles des années 70 à 90, oscillant entre le Pop/Rock & Blues/Rock & Funk Variétés. Leur répertoire, composé de chansons françaises, hispaniques ou anglophones, nous fera ré-entendre des titres bien connus qui ont tant marqué les esprits ! Pour fêter la musique le jour du solstice d’été Zone de loisirs de Malpas allée de l’Autan 31 montrabé Montrabé Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-21T19:30:00 2022-06-21T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Montrabé Autres Lieu Zone de loisirs de Malpas Adresse allée de l’Autan 31 montrabé Ville Montrabé lieuville Zone de loisirs de Malpas Montrabé Departement Haute-Garonne

Zone de loisirs de Malpas Montrabé Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montrabe/

Fête de la musique Zone de loisirs de Malpas 2022-06-21 was last modified: by Fête de la musique Zone de loisirs de Malpas Zone de loisirs de Malpas 21 juin 2022 Montrabé Zone de loisirs de Malpas Montrabé

Montrabé Haute-Garonne