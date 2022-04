Fête de la musique Yzeures-sur-Creuse Yzeures-sur-Creuse Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

2022-06-25 19:00:00 – 2022-06-25 23:59:00

Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire Avec l’Union Musicale Yzeuroise ainsi que un ou deux groupes extérieurs.

