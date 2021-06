Yerville Yerville 76760, Yerville Fête de la Musique Yerville Yerville Catégories d’évènement: 76760

Yerville

Fête de la Musique Yerville, 19 juin 2021-19 juin 2021, Yerville. Fête de la Musique 2021-06-19 18:00:00 – 2021-06-19 23:00:00

Yerville 76760 Concert animé par l’Orchestre Feeling ! Petite restauration sur place : cochon de lait, frites… Concert animé par l’Orchestre Feeling ! Petite restauration sur place : cochon de lait, frites… Concert animé par l’Orchestre Feeling ! Petite restauration sur place : cochon de lait, frites… Concert animé par l’Orchestre Feeling ! Petite restauration sur place : cochon de lait, frites… dernière mise à jour : 2021-06-14 par

Détails Catégories d’évènement: 76760, Yerville Étiquettes évènement : Autres Lieu Yerville Adresse Ville Yerville lieuville 49.66868#0.89757