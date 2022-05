FETE DE LA MUSIQUE Xertigny Xertigny Catégories d’évènement: Vosges

Xertigny

FETE DE LA MUSIQUE Xertigny, 18 juin 2022, Xertigny. FETE DE LA MUSIQUE Xertigny

2022-06-18 – 2022-06-18

Xertigny Vosges Xertigny Le Comité des Fêtes de Xertigny propose une scène ouverte pour célébrer la fête de la musique

Plusieurs groupes de styles variés animent le Parc du Château. Buvette, restauration et animations. Accès gratuit +33 6 89 89 87 67 Xertigny

dernière mise à jour : 2022-05-02 par OT EPINAL ET SA REGION

Détails Catégories d’évènement: Vosges, Xertigny Autres Lieu Xertigny Adresse Ville Xertigny lieuville Xertigny Departement Vosges

Xertigny Xertigny Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/xertigny/

FETE DE LA MUSIQUE Xertigny 2022-06-18 was last modified: by FETE DE LA MUSIQUE Xertigny Xertigny 18 juin 2022 Vosges Xertigny

Xertigny Vosges