Fête de la Musique Westhouse, 21 juin 2023

2023-06-21 19:00:00

Bas-Rhin Westhouse EUR Comme chaque année, la Musique Harmonie de Westhouse et la chorale Clé des Chants organisent la fête de la musique. Tous les musiciens, chanteurs… souhaitant se produire sont invités ! Pizza, tartes flambées, buvette, pâtisseries… +33 3 88 74 40 05 Westhouse

