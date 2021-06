Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Fête de la musique Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot

Fête de la musique Villeneuve-sur-Lot, 21 juin 2021-21 juin 2021, Villeneuve-sur-Lot. Fête de la musique 2021-06-21 19:00:00 – 2021-06-21 22:30:00

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne Concert place lafayette :

19h : Daguerre chansons à texte

20h15 : Brass Band Créole -New Orleans : Roger’s brass

21h30 pop rock avec Kilkenny 20h30 Concert chapelle des pénitents, Stella d’oriente par Opér’azul

Déambulations en centre ville : La Batupagaï

