FÊTE DE LA MUSIQUE VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE Villeneuve-lès-Maguelone, vendredi 21 juin 2024.

FÊTE DE LA MUSIQUE VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE Villeneuve-lès-Maguelone Hérault

Rendez-vous le vendredi 21 juin dès 18h au grand jardin pour fêter le solstice d’été !

Un plateau musical varié composé de groupes amateurs et professionnels se succéderont sur la scène du théâtre de verdure

Rendez-vous le vendredi 21 juin dès 18h au grand jardin pour fêter le solstice d’été !

Un plateau musical varié composé de groupes amateurs et professionnels se succéderont sur la scène du théâtre de verdure

Au programme

Iloha, une jeune chanteuse à l’univers pop qui vous fera voyager grâce à ses chansons populaires !

Passworld des ballades folk au pop-rock en passant par le rock, le groupe interprète des morceaux en français et en anglais connus ou à découvrir… Passworld c’est la clé pour passer un bon moment ensemble et s’évader…

Karm1, 5 individualités, un mélange d’influences pop/rock/progressif/punk, donnant naissance à des compositions originales agrémentées de quelques reprises. Un moment de partage assuré !

Tom et Gély, un groupe héraultais amateur de blues-rock anglo-saxon et français composé de 7 membres tous issus d’horizons différents et réunis par la passion de la musique et du chant. Influencés par le blues, le rock, la musique pop des années 60/70’s (Stones, Beatles, BB King, Clapton, Credence, Bowie, ZZ Top, Presley…) et le pop/rock français (Rita Mitsouko, Clara Luciani, M, Cabrel, Dutronc, Goldman…)…ces artistes vous séduiront à coup sûr !

Hotbrains et ses rockeurs déjantés… Le groupe pioche dans le répertoire anglais et français, rock, parfois punk, des années 70’s à aujourd’hui avec un seul mot d’ordre du bon GROS son pour réchauffer les corps et remuer les têtes ! Energie, groove et bonne humeur, au rendez-vous ! Reprises et arrangement de Noir désir, Motorhead, Nirvana, Offspring, Metallica, the Doors, Led Zeppelin, ACDC…

Pour vous restaurer et rafraîchir tout au long de la soirée, des food-trucks seront présents avec à la carte burgers, cuisine thaï, brasucade et notes sucrées… vous allez vous régaler

Concert 100% gratuit

Sans réservation tout public .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-21

fin : 2024-06-21

24 Boulevard des Moures

Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE Villeneuve-lès-Maguelone a été mis à jour le 2024-04-08 par OT MONTPELLIER