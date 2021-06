Talence Ville de Talence Gironde, Talence Fête de la musique Ville de Talence Talence Catégories d’évènement: Gironde

Fête de la musique

Ville de Talence, le lundi 21 juin

Ville de Talence, le lundi 21 juin à 20:00

PIQUE-NIQUE MUSICAL À PEIXOTTO POUR FÊTER L’ÉTÉ ☀️? ??? Venez nous retrouver en famille ou entre amis… 18h30 « Concert à la fenêtre » de l’Ecole Municipale de Musique et de Danse ?? 19h30-22h30 – DJ Bassner ambiance Lounge? Une fête de la musique en toute sécurité, respectueuse des mesures sanitaires en vigueur. Jauge limitée Entrée unique Allée Peixotto. Contrôle à l’entrée (verre et couteaux interdits) Rassemblements par groupe de 10 personnes max PIQUE-NIQUE MUSICAL À PEIXOTTO POUR FÊTER L’ÉTÉ Ville de Talence 33400 Talence Gironde

2021-06-21

