FÊTE DE LA MUSIQUE 2021-07-02 18:00:00 18:00:00 – 2021-07-02

Vignot Meuse Vignot Fête de la musique le 02 juillet 2021 – Place Charles de Gaulle – 55200 VIGNOT.

Buvette et restauration sur place à partir de 18h00. Soirée en musique :

Concert des Chauff’Marcel à 20h30 avec en 1ère partie les Rock Line à 18h30. Information et contact : Mairie de VIGNOT – 0329911290 +33 3 29 91 12 90 https://www.vignot.org/ Cynthia GOSSET dernière mise à jour : 2021-06-22 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS

