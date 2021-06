Fête de la musique : The Churchfitters Vergisson, 19 juin 2021-19 juin 2021, Vergisson.

Fête de la musique : The Churchfitters 2021-06-19 – 2021-06-19 Maison du Grand Site Chemin de la Roche

Vergisson Saône-et-Loire

EUR 5 5 The Churchfitters

Installé depuis 1993 en Bretagne, The Churchfitters est l’un des groupes les plus inspirés de la scène celtique. Le spectacle festif et bourré d’énergie de ce quartet réunit les rythmes de la pop et du rock avec l’irrésistible joie de vivre de la musique traditionnelle.

Prévoir une lampe de poche pour le retour au parking.

Samedi 19 juin , 19h30 :

Sur réservation (100p)

Prévoir une lampe de poche pour le retour au parking.

RDV : Maison du Grand Site

Sur place : buvette et assiettes apéritif.

Dimanche 20 juin, 18h :

Sur réservation (100p)

RDV : Maison du Grand Site

Sur place : buvette

The Churchfitters

Installé depuis 1993 en Bretagne, The Churchfitters est l’un des groupes les plus inspirés de la scène celtique. Le spectacle festif et bourré d’énergie de ce quartet réunit les rythmes de la pop et du rock avec l’irrésistible joie de vivre de la musique traditionnelle.

Prévoir une lampe de poche pour le retour au parking.

Samedi 19 juin , 19h30 :

Sur réservation (100p)

Prévoir une lampe de poche pour le retour au parking.

RDV : Maison du Grand Site

Sur place : buvette et assiettes apéritif.

Dimanche 20 juin, 18h :

Sur réservation (100p)

RDV : Maison du Grand Site

Sur place : buvette