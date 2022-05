Fête de la Musique Tarbes, 21 juin 2022, Tarbes.

2022-06-21 – 2022-06-21 TARBES Rue Maréchal Foch

Après deux éditions bousculées en raison de la crise sanitaire, cet incontournable événement musical revient plus en forme que jamais ! Descendez dans la rue pour chanter, danser et découvrir gratuitement des groupes et artistes, novateurs ou confirmés.

Vous trouverez forcément un groupe qui vous interpelle car la fête de la musique met à l’honneur tous les styles et tous les genres, le temps d’une journée unique !

AU PROGRAMME

EN DÉAMBULATION

À partir de 19h : EN CIMA (percussions brésiliennes) et GRAINE DE SAMBA (Batucada/Percussions brésiliennes),

E.T.M.T (musiques traditionnelles)

De 19h à 21h : « Passe carere » Place Marcadieu, rue Foch, Place de Verdun, rue Brauhauban et Place St Jean

PLACE DE VERDUN Scène 1

19h : SKAONE TOGETHER / Soul, Blues, Rock, Reggae et World Music (compositions originales)

21h : BROKEN FIVE / Pop-Rock (reprises)

23h : PATATOR / Punk-Rock (compositions originales)

PLACE DE VERDUN Scène 2

18h : LIDOCAINE / Groovy Rock (reprises réarrangées)

20h : WAY FOR NOTHING / Rock (compositions originales)

22h : SAND AND SILVER / Blues rock (compositions et reprises)

24h : LES GLEANERS / Variété, Rock, Pop

PARVIS DE LA MAIRIE

18h30 à 19h : DANS6T / Hip Hop, Salsa, DanceHall, Pole Dance, Street Jazz, Salsaton…

19h à 19h30 : EL DUENDE Y LOS BALDES / Flamenco

19h30 à 20h : PASEO ANDALOU Y LATINO / Danses espagnoles et latines

20h à 20h30 : ARTE ANDALUZ / Flamenco

20h30 à 21h : DANS6T / Hip Hop, Salsa, DanceHall, Pole Dance, Street Jazz, Salsaton…

21h à 21h30 : EL DUENDE Y LOS BALDES / Flamenco

21h30 à 22h : PASEO ANDALOU Y LATINO / Danses espagnoles et latines

22h à 22h30 : ARTE ANDALUZ / Flamenco

22h30 à 23h : CHORALE DU MARQUISAT / Chants traditionnels, chants basques et variétés françaises

PLACE SAINT-JEAN

Changements de plateau avec le groupe folklorique Lous Ahumats

19h : ORIGIN PULSE / Rock Métal Prog (compositions originales)

20h : LA CLE DES CHAMPS / Variété française (compositions originales et reprises)

21h : BALENSOIRS / Bal Gascon

22h : Jean-Pascal AMATO / Chanson française (compositions originales)

23h : OVYV / Variété française (compositions originales)

24h : FRACTAL / Rock Métal

