Fête de la musique : Taïs and the blueberries Tréguier, 25 juin 2022, Tréguier.

Fête de la musique : Taïs and the blueberries Pub L’Atelier 10 Rue Poul Raoul Tréguier

2022-06-25 – 2022-06-25 Pub L’Atelier 10 Rue Poul Raoul

Tréguier 22220

Tous passionnés par le répertoire Rhythm and Blues, ces cinq jeunes musiciens, rencontrés au CMDL ( Centre des musiques Didier Lockwood ) se sont associés pour revisiter avec élégance les plus grands tubes de la Soul. Avec un répertoire passant par Aretha Franklin, Etta James ou encore Stevie Wonder, Taïs and the Blueberries vous feront voyager dans un univers mêlant groove et émotions.

contact@latelierpub.fr +33 6 59 59 08 51 http://www.latelierpub.fr/

Pub L’Atelier 10 Rue Poul Raoul Tréguier

