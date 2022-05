Fête de la musique Sundhouse, 21 juin 2022, Sundhouse.

Fête de la musique Sundhouse

2022-06-21 – 2022-06-21

Sundhouse Bas-Rhin

L’animation musicale est proposée par la Musique Harmonie et la Fanfare. Buvette.

Des mesures sanitaires seront mises en place pour l’évènement :

– Seules les configurations assises seront autorisées, afin de faciliter la gestion de flux et éviter regroupements et attroupements qui seront encore, à cette époque, interdits (limitation des regroupements sur la voie publique à 10 personnes).

– Port du masque obligatoire pour tous vos déplacements

+33 888 85 81 08

Sundhouse

