FÊTE DE LA MUSIQUE Sucé-sur-Erdre, vendredi 21 juin 2024.

Une programmation variée sera proposée ! Une belle soirée festive et musicale en perspective !

Manifestation gratuite et populaire consacrée à la musique sous toutes ses formes, et de tous les genres, professionnels ou amateurs, il y en a pour tous les goûts

Sur le Port .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-21

fin : 2024-06-21

le port

Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire

