Strasbourg Bas-Rhin Cette année, la fête de la musique se réinvente sans scène ni podium : de votre balcon aux terrasses, la musique bouge pour mettre Strasbourg en action ! A Strasbourg, la musique ne tient plus en place à l’idée de remettre le son et de nous faire vibrer de mille mélodies circulantes ; joignez-vous au tempo ! Les artistes à bord de vélo-cargos, à votre rencontre !

Dans l’après-midi, c’est vous qui mettrez le son, activé par une flottille de Sérénade-Systems qui viendront, au pied de chez vous, vous proposer de chanter, karaoker, jouer les percussionnistes, musiquer ensemble… Des animations musicales se déploieront ainsi au cours de la journée dans les quartiers de la ville et y amèneront les artistes à votre rencontre. Mais aussi des une webradio aussi diffusée sur les ondes, un blindtest et un quizz de culture musicale ! Strasbourg

