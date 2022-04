Fête de la musique Sousceyrac-en-Quercy Sousceyrac-en-Quercy Catégories d’évènement: Lot

Sousceyrac-en-Quercy Lot Sousceyrac-en-Quercy L’association “la solidaire” propose des animations musicales pour fêter l’arrivée de l’été et la musique.

Repas partagé, buvette et restauration sur place. +33 6 45 84 07 76 ©Fête de la Musique

dernière mise à jour : 2022-04-07 par OT Vallée de la Dordogne

