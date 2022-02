Fête de la musique Soufflenheim Soufflenheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Soufflenheim

Fête de la musique Soufflenheim, 21 juin 2022, Soufflenheim. Fête de la musique Soufflenheim

2022-06-21 17:30:00 – 2022-06-21

Soufflenheim Bas-Rhin Démonstration de danse, de musique, de chant par les différentes associations de la ville. Démonstration de danse, de musique, de chant par les différentes associations de la ville. Soufflenheim

dernière mise à jour : 2022-01-27 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Soufflenheim Autres Lieu Soufflenheim Adresse Ville Soufflenheim lieuville Soufflenheim Departement Bas-Rhin

Soufflenheim Soufflenheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soufflenheim/

Fête de la musique Soufflenheim 2022-06-21 was last modified: by Fête de la musique Soufflenheim Soufflenheim 21 juin 2022 Bas-Rhin Soufflenheim

Soufflenheim Bas-Rhin