Fête de la musique Sos, 24 juin 2022, Sos.

Fête de la musique avenue Jean de Silhon JARDIN DU PITOURET Sos

2022-06-24 19:00:00 – 2022-06-24 00:00:00 avenue Jean de Silhon JARDIN DU PITOURET

Sos Lot-et-Garonne

Le village célèbre la musique comme dans de nombreuses villes et villages de France.

1ère partie de 9 h à 21 h : les artistes locaux seront mis à l’honneur avec chanteurs et groupe amateur

2ème partie : CONCERT

Buvette et restauration sur place à partir de 19h. Repli dans la salle des fêtes en cas de pluie.

Le village célèbre la musique comme dans de nombreuses villes et villages de France.

1ère partie de 9 h à 21 h : les artistes locaux seront mis à l’honneur avec chanteurs et groupe amateur

2ème partie : CONCERT

Buvette et restauration sur place à partir de 19h. Repli dans la salle des fêtes en cas de pluie.

+33 5 53 65 60 11

Le village célèbre la musique comme dans de nombreuses villes et villages de France.

1ère partie de 9 h à 21 h : les artistes locaux seront mis à l’honneur avec chanteurs et groupe amateur

2ème partie : CONCERT

Buvette et restauration sur place à partir de 19h. Repli dans la salle des fêtes en cas de pluie.

avenue Jean de Silhon JARDIN DU PITOURET Sos

dernière mise à jour : 2022-04-15 par