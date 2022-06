Fête de la musique : Soirée détente au jardin Pauillac Pauillac Catégories d’évènement: 33250

Pauillac

Fête de la musique : Soirée détente au jardin Pauillac, 21 juin 2022, Pauillac. Fête de la musique : Soirée détente au jardin Hôtel France et Angleterre 3 quai Albert Pichon Pauillac

2022-06-21 – 2022-06-21 Hôtel France et Angleterre 3 quai Albert Pichon

Pauillac 33250 Venez passer un moment convivial en notre compagnie dans le cadre relaxant du jardin de l’hôtel :

Musique avec les « Little Donkeys »,

Restauration avec cocktails, tapas, grillades, Moules-frites, glaces artisanales et gaufres.

Réservation obligatoire Venez passer un moment convivial en notre compagnie dans le cadre relaxant du jardin de l’hôtel :

Musique avec les « Little Donkeys »,

Restauration avec cocktails, tapas, grillades, Moules-frites, glaces artisanales et gaufres.

Réservation obligatoire +33 5 56 59 01 20 Venez passer un moment convivial en notre compagnie dans le cadre relaxant du jardin de l’hôtel :

Musique avec les « Little Donkeys »,

Restauration avec cocktails, tapas, grillades, Moules-frites, glaces artisanales et gaufres.

Réservation obligatoire Hôtel France et Angleterre

Hôtel France et Angleterre 3 quai Albert Pichon Pauillac

dernière mise à jour : 2022-06-03 par

Détails Catégories d’évènement: 33250, Pauillac Other Lieu Pauillac Adresse Hôtel France et Angleterre 3 quai Albert Pichon Ville Pauillac lieuville Hôtel France et Angleterre 3 quai Albert Pichon Pauillac Departement 33250

Pauillac Pauillac 33250 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pauillac/

Fête de la musique : Soirée détente au jardin Pauillac 2022-06-21 was last modified: by Fête de la musique : Soirée détente au jardin Pauillac Pauillac 21 juin 2022 33250 Pauillac

Pauillac 33250