Fête de la musique Sérifontaine Sérifontaine, 25 juin 2022, Sérifontaine.

Fête de la musique Sérifontaine Sérifontaine

2022-06-25 09:30:00 – 2022-06-25 23:30:00

Sérifontaine 60590 Sérifontaine

0 0 Au programme : de 9h30 à 12h30 Spectacle des écoles

de 12h30 à 16h Kermesse des écoles

à 16h Fabien Faride ( variétés françaises )

à 17h Association entre les lignes ( concert-quiz musical-zumba )

à 20h Jetlagers ( pop rock français-international )

à 21h30 Last night we killed pineapple ( rock psyché )

De 22h30 à 00h30 DJ Fred ( animation et bal dansant )

Restauration sur place midi et soir.

+33 3 44 84 80 02 https://www.mairie-de-serifontaine.fr/

dernière mise à jour : 2022-05-25 par