Fête de la musique Sérent Sérent Catégories d’évènement: Morbihan

Sérent

Fête de la musique Sérent, 25 juin 2022, Sérent. Fête de la musique Sérent

2022-06-25 15:00:00 – 2022-06-25 20:00:00

Sérent Morbihan Scène ouverte aux amateurs à l’occasion de la fête de la musique qui se déroulera à Sérent le samedi 25 juin (sur inscription). Un groupe professionnel viendra conclure cette journée festive ! Scène ouverte aux amateurs à l’occasion de la fête de la musique qui se déroulera à Sérent le samedi 25 juin (sur inscription). Un groupe professionnel viendra conclure cette journée festive ! Sérent

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Sérent Autres Lieu Sérent Adresse Ville Sérent lieuville Sérent Departement Morbihan

Sérent Sérent Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/serent/

Fête de la musique Sérent 2022-06-25 was last modified: by Fête de la musique Sérent Sérent 25 juin 2022 morbihan Sérent

Sérent Morbihan