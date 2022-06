Fête de la Musique Sélestat, 21 juin 2022, Sélestat.

Fête de la Musique Sélestat

2022-06-21 – 2022-06-21

Sélestat 67600

A Sélestat, l’ambiance musicale est au rendez-vous pour célébrer l’arrivée de l’été. De nombreuses associations sélestadiennes, les bars et des groupes locaux proposeront des animations musicales variées dans le centre-ville. Sans oublier la scène proposée par Zone51 avec au programme : Yojimbo, Samantha Martin & Delta Sugar, Robert Jon & the Wreck et Elmer Food Beat.

Fête de la Musique dans le centre ville

Sélestat

