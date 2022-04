Fête de la musique Schirmeck Schirmeck Catégories d’évènement: 67130

Schirmeck

Fête de la musique Schirmeck, 21 juin 2022, Schirmeck. Fête de la musique Schirmeck

2022-06-21 – 2022-06-21

Schirmeck 67130 Bonne nouvelle ! Afin de se retrouver pour fêter l’été, mais dans le respect des conditions sanitaires, la commune de Schirmeck organisera la fête de la musique.

Elle se déroulera sous une formule participative. – Cette année, pas de concerts sur la place du marché afin d’éviter un important rassemblement. – Les groupes sont invités le lundi 21 juin 2022 de 18h00 à 22h30 à s’installer dans la grand rue, fermée pour l’occasion à la circulation. – Les cafetiers et restaurateurs seront, pour la plupart, ouverts. – Les groupes désireux de venir jouer peuvent anticiper et se faire connaître auprès d’Arnaud à la Mairie de Schirmeck au 06.78.07.08.08 ou directement s’installer le soir même. +33 3 88 49 63 80 Bonne nouvelle ! Afin de se retrouver pour fêter l’été, mais dans le respect des conditions sanitaires, la commune de Schirmeck organisera la fête de la musique.

Elle se déroulera sous une formule participative. – Cette année, pas de concerts sur la place du marché afin d’éviter un important rassemblement. – Les groupes sont invités le lundi 21 juin 2022 de 18h00 à 22h30 à s’installer dans la grand rue, fermée pour l’occasion à la circulation. – Les cafetiers et restaurateurs seront, pour la plupart, ouverts. – Les groupes désireux de venir jouer peuvent anticiper et se faire connaître auprès d’Arnaud à la Mairie de Schirmeck au 06.78.07.08.08 ou directement s’installer le soir même. Schirmeck

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: 67130, Schirmeck Autres Lieu Schirmeck Adresse Ville Schirmeck lieuville Schirmeck Departement 67130

Schirmeck Schirmeck 67130 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/schirmeck/

Fête de la musique Schirmeck 2022-06-21 was last modified: by Fête de la musique Schirmeck Schirmeck 21 juin 2022 67130 Schirmeck

Schirmeck 67130