Fête de la Musique Sarlat-la-Canéda Sarlat-la-Canéda Catégories d’évènement: Dordogne

Sarlat-la-Canéda

Fête de la Musique Sarlat-la-Canéda, 21 juin 2022, Sarlat-la-Canéda. Fête de la Musique Sarlat-la-Canéda

2022-06-21 18:00:00 – 2022-06-21

Sarlat-la-Canéda Dordogne Paul Éluard vous invite au « MIXALULU », pour fêter l’été et la musique.

Le mardi 21 juin, au centre culturel, à partir de 18h, vous êtes invités à une soirée mixée ou deux DJ se répondent avec des playlists à la hauteur… spécialement étudiées pour que vous ne puissiez pas résister à l’envie de danser. C’est simple, populaire et gratuit pour le plaisir de se retrouver. À la mi-temps, participez a un Blind test légendaire pour réviser vos connaissances musicales et devenez le premier gagnant du MIXALULU. Le bar sera ouvert et en ce qui concert le « dîner », c’est auberge espagnole !

Toute l’équipe du centre culturel de Sarlat sera aux petits soins pour que l’ambiance soit au beau fixe. Paul Éluard vous invite au « MIXALULU », pour fêter l’été et la musique.

+33 5 53 31 09 49

Centre Culturel

Sarlat-la-Canéda

