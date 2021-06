La Voulte-sur-Rhône La Voulte-sur-Rhône Ardèche, La Voulte-sur-Rhône Fête de la musique & Sardinade La Voulte-sur-Rhône La Voulte-sur-Rhône Catégories d’évènement: Ardèche

La Voulte-sur-Rhône Ardêche La Voulte-sur-Rhône Au programme :

12h : Sardinade offerte à midi par la Mairie sur animation musicale de la Pena El Paso.

16h : Spectacle de danse avec danse au fil

17h : Divers groupes sur scène

Buvette sur place



Organisée par le Comité des Fêtes Communal. mairie@lavoulte.fr +33 4 75 62 40 44 http://www.lavoultesurrhone.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-19 par Privas Centre Ardèche Tourisme

